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Терехов відповів Гладкову, який запропонував приєднати Харків до Бєлгородщини

Політика 20:31   29.05.2023
Олена Нагорна
Терехов відповів Гладкову, який запропонував приєднати Харків до Бєлгородщини

Мер Харкова Ігор Терехов назвав маячнею слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.

“Смішно. Смішно було чути цю маячню, яка говорилася. Бо Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як “БНР”. Тому говорити про приєднання ще й з боку Росії. Вони хотіли захопити Харків ще із лютого минулого року. Та маячня, яку він сказав, нехай буде втішною для нього», — сказав Терехов у коментарі виданню «Настоящее время».

Мер вкотре наголосив, що Харків був, є і буде українським містом.

“Якщо взяти населення Бєлгорода, то це лише один район Харкова”, – додав Терехов.

Відео: “Настоящее время”

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Нагадаємо, що Гладков в інтерв’ю російським пропагандистам із каналу «Росія» заявив: «Харків приєднати до Бєлгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області».

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов назвав маячнею слова губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону – приєднання Харкова до Бєлгородщини.".