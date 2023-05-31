Спасатели Харьковщины получили пожарные машины от коллег из Швеции (фото)

31 мая благотворительная организация шведских спасателей Swedish rescuers передала Харьковскому гарнизону ГСЧС две пожарные автоцистерны Scania.

Эти машины известны своей надежностью, мощностью и функциональностью. Они оснащены специальными устройствами для тушения пожаров: водяными насосами, баками для воды и пены, системами орошения. Эти автомобили также имеют высокую проходимость, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Данная техника уже в ближайшие дни станет в боевой расчет», — добавляют в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области