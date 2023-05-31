Спасатели Харьковщины получили пожарные машины от коллег из Швеции (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
31 мая благотворительная организация шведских спасателей Swedish rescuers передала Харьковскому гарнизону ГСЧС две пожарные автоцистерны Scania.
Эти машины известны своей надежностью, мощностью и функциональностью. Они оснащены специальными устройствами для тушения пожаров: водяными насосами, баками для воды и пены, системами орошения. Эти автомобили также имеют высокую проходимость, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Данная техника уже в ближайшие дни станет в боевой расчет», — добавляют в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 мая благотворительная организация шведских спасателей Swedish rescuers передала Харьковскому гарнизону ГСЧС две пожарные автоцистерны Scania.".