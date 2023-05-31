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Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)

Суспільство 19:31   31.05.2023
Олена Нагорна
Рятувальники Харківщини отримали пожежні машини від колег зі Швеції (фото)

31 травня благодійна організація шведських рятувальників Swedish rescuers передала Харківському гарнізону ДСНС дві пожежні автоцистерни Scania.

Ці машини відомі своєю надійністю, потужністю та функціональністю. Вони оснащені спеціальними пристроями для гасіння пожеж: водяними насосами, баками для води та піни, системами зрошення. Ці автомобілі також мають високу прохідність, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Ця техніка вже найближчими днями стане в бойовий розрахунок”, – додають у ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 19:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 травня благодійна організація шведських рятувальників Swedish rescuers передала Харківському гарнізону ДСНС дві пожежні автоцистерни Scania.".