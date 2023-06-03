Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
40-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района.
«Предварительно установлено, что пострадавший со своим знакомым ехал на автомобиле. Между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района у них сломался автомобиль и 40-летний мужчина пошел в лесопосадку поискать палку. Там он наступил на неизвестное взрывное устройство. В результате подрыва мужчина погиб», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Читайте также: Сутки на Харьковщине: пожары из-за обстрелов и смертельные случаи подрывов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 09:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района.".