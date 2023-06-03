Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине

40-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района.

«Предварительно установлено, что пострадавший со своим знакомым ехал на автомобиле. Между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района у них сломался автомобиль и 40-летний мужчина пошел в лесопосадку поискать палку. Там он наступил на неизвестное взрывное устройство. В результате подрыва мужчина погиб», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.