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Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине

Происшествия 09:23   03.06.2023
Виктория Яковенко
Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

40-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района.

«Предварительно установлено, что пострадавший со своим знакомым ехал на автомобиле. Между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района у них сломался автомобиль и 40-летний мужчина пошел в лесопосадку поискать палку. Там он наступил на неизвестное взрывное устройство. В результате подрыва мужчина погиб», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 09:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве между селами Сулиговка и Долгенькое Изюмского района.".