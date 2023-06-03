Сутки на Харьковщине: пожары из-за обстрелов и смертельные случаи подрывов
В Харьковской области в результате обстрелов произошло два пожара. Также за сутки произошло два случая подрывов людей на взрывных устройствах.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В 08:28 пожарные выехали на тушение пожара, вызванного врагом, в село Лиман Волчанской громады. Снаряд попал на территорию частного дома. Загорелся дом на площади 100 кв.м. Пожарные потушили огонь уже в 10.00. Жертв и пострадавших нет. Второй пожар от попадания российских боеприпасов произошел в 22:22 на территории одного из предприятий в городе Волчанск. Его площадь составила 250 кв. Здесь тоже обошлось без жертв», — рассказали спасатели.
Кроме того, в Изюмском районе в лесу возле села Сулиговка на неизвестном взрывном устройстве взорвался 40-летний мужчина. Он погиб сразу.
Также в Богодуховском районе на неизвестном взрывном устройстве взорвалась целая семья. Женщина 37 лет скончалась на месте. Мужчина, две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик получили тяжелые ранения.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 08:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате обстрелов произошло два пожара. Также за сутки произошло два случая подрывов людей на взрывных устройствах.".