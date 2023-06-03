Live
  • Суббота 03.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Сутки на Харьковщине: пожары из-за обстрелов и смертельные случаи подрывов

Общество 08:09   03.06.2023
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине: пожары из-за обстрелов и смертельные случаи подрывов Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области в результате обстрелов произошло два пожара. Также за сутки произошло два случая подрывов людей на взрывных устройствах.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В 08:28 пожарные выехали на тушение пожара, вызванного врагом, в село Лиман Волчанской громады. Снаряд попал на территорию частного дома. Загорелся дом на площади 100 кв.м. Пожарные потушили огонь уже в 10.00. Жертв и пострадавших нет. Второй пожар от попадания российских боеприпасов произошел в 22:22 на территории одного из предприятий в городе Волчанск. Его площадь составила 250 кв. Здесь тоже обошлось без жертв», — рассказали спасатели.

Кроме того, в Изюмском районе в лесу возле села Сулиговка на неизвестном взрывном устройстве взорвался 40-летний мужчина. Он погиб сразу.

Также в Богодуховском районе на неизвестном взрывном устройстве взорвалась целая семья. Женщина 37 лет скончалась на месте. Мужчина, две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик получили тяжелые ранения.

Читайте также: Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
03.06.2023
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
02.06.2023
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
02.06.2023
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
02.06.2023
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
02.06.2023
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
02.06.2023

Новости по теме:

07:01
Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
21:23
На Харьковщине начали проверять, доступны ли укрытия круглосуточно (фото)
17:02
Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине
15:22
На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми
15:00
«Не понимаем, что будет с теплом в Волчанске» — ХОВА готовится к зиме

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине: пожары из-за обстрелов и смертельные случаи подрывов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 08:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате обстрелов произошло два пожара. Также за сутки произошло два случая подрывов людей на взрывных устройствах.".