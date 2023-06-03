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Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС

Суспільство 08:09   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС Фото: ДСНС

В Харківській області внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Також за добу сталося два випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«О 08:28 вогнеборці виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного будинку. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Пожежники загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у місті Вовчанськ. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв», – розповіли рятувальники.

Крім цього, в Ізюмському районі у лісі біля села Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.

Також, у Богодухівському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвалася ціла сім’я. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Також за добу сталося два випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.".