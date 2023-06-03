Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС

В Харківській області внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Також за добу сталося два випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«О 08:28 вогнеборці виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного будинку. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Пожежники загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у місті Вовчанськ. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв», – розповіли рятувальники.

Крім цього, в Ізюмському районі у лісі біля села Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.

Також, у Богодухівському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвалася ціла сім’я. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень.