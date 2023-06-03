Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС
В Харківській області внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Також за добу сталося два випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«О 08:28 вогнеборці виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного будинку. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Пожежники загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у місті Вовчанськ. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв», – розповіли рятувальники.
Крім цього, в Ізюмському районі у лісі біля села Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.
Також, у Богодухівському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвалася ціла сім’я. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 08:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Також за добу сталося два випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.".