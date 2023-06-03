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Пішов у ліс, наступив на вибухівку та загинув: подробиці НП на Харківщини

Події 09:23   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Пішов у ліс, наступив на вибухівку та загинув: подробиці НП на Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

40-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району.

«Попередньо встановлено, що постраждалий зі своїм знайомим їхали на автомобілі. Між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району у них зламалася автівка та 40-річний чоловік пішов у лісопосадку пошукати палицю. Там він наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті підриву чоловік загинув», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району.".