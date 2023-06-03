Пішов у ліс, наступив на вибухівку та загинув: подробиці НП на Харківщини

40-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району.

«Попередньо встановлено, що постраждалий зі своїм знайомим їхали на автомобілі. Між селами Сулигівка та Довгеньке Ізюмського району у них зламалася автівка та 40-річний чоловік пішов у лісопосадку пошукати палицю. Там він наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті підриву чоловік загинув», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.