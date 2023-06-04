На Харьковщине проводят разминирование, будут слышны взрывы

В Балаклейской громаде Изюмского района Харьковской области 4 июня могут раздаваться взрывы: проводится разминирование.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщают в Балаклейской ГВА.