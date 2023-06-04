На Харьковщине проводят разминирование, будут слышны взрывы
В Балаклейской громаде Изюмского района Харьковской области 4 июня могут раздаваться взрывы: проводится разминирование.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщают в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 11:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде Изюмского района Харьковской области 4 июня могут раздаваться взрывы: проводится разминирование.".