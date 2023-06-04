На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи
У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області 4 червня можуть лунати вибухи: проводиться розмінування.
“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – повідомляють у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 11:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області 4 червня можуть лунати вибухи: проводиться розмінування.".