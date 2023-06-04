Live
  • Неділя 04.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи

Події 11:02   04.06.2023
Олена Нагорна
На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи

У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області 4 червня можуть лунати вибухи: проводиться розмінування.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – повідомляють у Балаклійській МВА.

Читайте також: Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
04.06.2023
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
04.06.2023
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
04.06.2023
Поліція показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини (фото)
Поліція показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини (фото)
04.06.2023
Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)
Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)
04.06.2023
На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи
На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи
04.06.2023

Новини за темою:

11:02
На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи
10:07
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
09:04
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
07:56
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
16:06
В Ізюмі ще не ідентифікували 66 тіл: родичів просять звертатися до поліції

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області 4 червня можуть лунати вибухи: проводиться розмінування.".