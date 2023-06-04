На Харківщині проводять розмінування, будуть чутні вибухи

У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області 4 червня можуть лунати вибухи: проводиться розмінування.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – повідомляють у Балаклійській МВА.