В Купянске произошел масштабный пожар из-за обстрела – ГСЧС (фото)

5 июня в 06:06 в результате вражеского обстрела произошел пожар на территории частного дома в Купянске на Харьковщине.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате обстрела загорелись гараж и автомобиль на площади 200 кв.м. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 08:20», — отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.