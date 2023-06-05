В Купянске произошел масштабный пожар из-за обстрела – ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
5 июня в 06:06 в результате вражеского обстрела произошел пожар на территории частного дома в Купянске на Харьковщине.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате обстрела загорелись гараж и автомобиль на площади 200 кв.м. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 08:20», — отметили в ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июня в 06:06 в результате вражеского обстрела произошел пожар на территории частного дома в Купянске на Харьковщине.".