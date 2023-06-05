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На Харьковщине раздался взрыв: саперы обезвредили мощную авиабомбу (видео)

Происшествия 16:11   05.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине раздался взрыв: саперы обезвредили мощную авиабомбу (видео)

В Купянском районе взрывотехники полиции обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-500, содержащую 300 килограммов взрывчатки.

Видео работы саперов опубликовали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Купянский район Харьковщины ежедневно страдает от хаотических артиллерийских обстрелов и авиаударов. Большая часть боеприпасов не взрываются и остаются в чрезвычайно опасном состоянии в населенных пунктах и на сельскохозяйственных угодьях, а значит, несут смертельную опасность», — отметили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 16:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе взрывотехники полиции обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-500, содержащую 300 килограммов взрывчатки.".