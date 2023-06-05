На Харьковщине раздался взрыв: саперы обезвредили мощную авиабомбу (видео)
В Купянском районе взрывотехники полиции обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-500, содержащую 300 килограммов взрывчатки.
Видео работы саперов опубликовали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Купянский район Харьковщины ежедневно страдает от хаотических артиллерийских обстрелов и авиаударов. Большая часть боеприпасов не взрываются и остаются в чрезвычайно опасном состоянии в населенных пунктах и на сельскохозяйственных угодьях, а значит, несут смертельную опасность», — отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе взрывотехники полиции обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-500, содержащую 300 килограммов взрывчатки.".