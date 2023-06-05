На Харьковщине раздался взрыв: саперы обезвредили мощную авиабомбу (видео)

В Купянском районе взрывотехники полиции обезвредили фугасную авиабомбу ФАБ-500, содержащую 300 килограммов взрывчатки.

Видео работы саперов опубликовали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Купянский район Харьковщины ежедневно страдает от хаотических артиллерийских обстрелов и авиаударов. Большая часть боеприпасов не взрываются и остаются в чрезвычайно опасном состоянии в населенных пунктах и на сельскохозяйственных угодьях, а значит, несут смертельную опасность», — отметили в полиции.