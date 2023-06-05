На Харківщині пролунав вибух: сапери знешкодили потужну авіабомбу (відео)
У Куп’янському районі вибухотехніки поліції знешкодили фугасну авіабомбу ФАБ-500, що містить в собі 300 кілограмів вибухівки.
Відео роботи саперів опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Куп’янський район Харківщини щоденно потерпає від хаотичних артилерійських обстрілів та авіаударів. Велика частка боєприпасів не вибухають і залишаються у надзвичайно небезпечному стані в населених пунктах і на сільськогосподарських угіддях, а відтак несуть смертельну небезпеку», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі вибухотехніки поліції знешкодили фугасну авіабомбу ФАБ-500, що містить в собі 300 кілограмів вибухівки.".