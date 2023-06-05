На Харківщині пролунав вибух: сапери знешкодили потужну авіабомбу (відео)

У Куп’янському районі вибухотехніки поліції знешкодили фугасну авіабомбу ФАБ-500, що містить в собі 300 кілограмів вибухівки.

Відео роботи саперів опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Куп’янський район Харківщини щоденно потерпає від хаотичних артилерійських обстрілів та авіаударів. Велика частка боєприпасів не вибухають і залишаються у надзвичайно небезпечному стані в населених пунктах і на сільськогосподарських угіддях, а відтак несуть смертельну небезпеку», – зазначили у поліції.