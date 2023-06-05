10 тонн російських боєприпасів: на Харківщині знайшли ворожий схрон (відео)
Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де загарбники на деокупованій території Харківщині зберігали боєприпаси та зенітну установку.
«Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн», – повідомила пресслужба ДБР.
Крім того, окупанти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23».
За даними ДБР, схрон обладнали військовослужбовці мотострілецького полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
«Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих», – зазначили слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де загарбники на деокупованій території Харківщині зберігали боєприпаси та зенітну установку.".