10 тонн російських боєприпасів: на Харківщині знайшли ворожий схрон (відео)

Співробітники ДБР знайшли російську схованку, де загарбники на деокупованій території Харківщині зберігали боєприпаси та зенітну установку.

«Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн», – повідомила пресслужба ДБР.

Крім того, окупанти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23».

За даними ДБР, схрон обладнали військовослужбовці мотострілецького полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

«Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих», – зазначили слідчі.