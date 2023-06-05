10 тонн российских боеприпасов: на Харьковщине нашли вражеский схрон (видео)
Сотрудники ГБР обнаружили российский тайник, где захватчики на деоккупированной территории Харьковщины хранили боеприпасы и зенитную установку.
«Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия более 10 тонн», — сообщила пресс-служба ГБР.
Кроме того, оккупанты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку «ЗУ-23».
По данным ГБР, схрон оборудовали военнослужащие мотострелкового полка 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.
«Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих», — отметили следователи.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР обнаружили российский тайник, где захватчики на деоккупированной территории Харьковщины хранили боеприпасы и зенитную установку.".