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10 тонн российских боеприпасов: на Харьковщине нашли вражеский схрон (видео)

Общество 14:29   05.06.2023
Виктория Яковенко
10 тонн российских боеприпасов: на Харьковщине нашли вражеский схрон (видео) Фото: ГБР

Сотрудники ГБР обнаружили российский тайник, где захватчики на деоккупированной территории Харьковщины хранили боеприпасы и зенитную установку.

«Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия более 10 тонн», — сообщила пресс-служба ГБР.

Кроме того, оккупанты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку «ЗУ-23».

По данным ГБР, схрон оборудовали военнослужащие мотострелкового полка 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

«Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих», — отметили следователи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ГБР обнаружили российский тайник, где захватчики на деоккупированной территории Харьковщины хранили боеприпасы и зенитную установку.".