10 тонн российских боеприпасов: на Харьковщине нашли вражеский схрон (видео)

Сотрудники ГБР обнаружили российский тайник, где захватчики на деоккупированной территории Харьковщины хранили боеприпасы и зенитную установку.

«Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия более 10 тонн», — сообщила пресс-служба ГБР.

Кроме того, оккупанты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку «ЗУ-23».

По данным ГБР, схрон оборудовали военнослужащие мотострелкового полка 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

«Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих», — отметили следователи.