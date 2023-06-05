У Куп’янську сталася масштабна пожежа через обстріл – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
5 червня о 06:06 внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного будинку в Куп’янську на Харківщині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок обстрілу зайнялись гараж та автомобіль на площі 200 кв.м. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу о 08:20», – зазначили в ДСНС.
Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 червня о 06:06 внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного будинку в Куп’янську на Харківщині.".