Погибли мужчина и женщина в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов

В течение суток враг из артиллерии, минометов и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пгт Печенеги Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом, погибла женщина 52 лет. В Волчанске повреждено здание магазина. В результате обстрела Балаклеи Изюмского района из РСЗО «Смерч» погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль», — рассказал Синегубов.

В Купянском районе повреждено медицинское учреждение в пгт Ковшаровка. В пгт Большой Бурлук госпитализированы с ранениями 58-летний мужчина и женщина 54 года.

На трассе возле села Потихоново Купянского района на взрывном устройстве подорвался трактор. Два человека получили ранения.