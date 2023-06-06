Погибли мужчина и женщина в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
В течение суток враг из артиллерии, минометов и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пгт Печенеги Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом, погибла женщина 52 лет. В Волчанске повреждено здание магазина. В результате обстрела Балаклеи Изюмского района из РСЗО «Смерч» погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль», — рассказал Синегубов.
В Купянском районе повреждено медицинское учреждение в пгт Ковшаровка. В пгт Большой Бурлук госпитализированы с ранениями 58-летний мужчина и женщина 54 года.
На трассе возле села Потихоново Купянского района на взрывном устройстве подорвался трактор. Два человека получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг из артиллерии, минометов и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".