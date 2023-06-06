Загинули чоловік і жінка внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов

Протягом доби ворог із артилерії, мінометів та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У смт Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років. У Вовчанську пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ “Смерч” загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль», – розповів Синєгубов.

У Куп’янському районі пошкоджено медичний заклад у смт Ківшарівка. У смт Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.

На трасі біля с. Потихонове Куп’янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.