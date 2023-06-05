Загиблому було 57 років. Наслідки обстрілу Балаклії показала прокуратура

Внаслідок обстрілу військовими рф Балаклії пошкоджено житлові будинки і гаражі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли місто Балаклію Ізюмського району. Зазнали поранень дев’ять мирних жителів.

57-річний цивільний чоловік загинув.

Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та гаражі.

За попередніми даними, російські військові вдарили по місту із РСЗВ.

Наслідки збройної агресії документують прокурори разом із слідчими поліції.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).