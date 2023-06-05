Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов

За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зараз вже 9 поранених, з них 3 – важкому стані, навів інформацію медиків екстреної допомоги Синєгубов.

«Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура», – зазначив начальник ХОВА.