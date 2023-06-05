Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов
За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зараз вже 9 поранених, з них 3 – важкому стані, навів інформацію медиків екстреної допомоги Синєгубов.
«Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура», – зазначив начальник ХОВА.
Читайте також: Один загиблий і 8 поранених внаслідок удару по Балаклії – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 19:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".