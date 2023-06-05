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Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов

Події 19:36   05.06.2023
Оксана Якушко
Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов

За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зараз вже 9 поранених, з них 3 – важкому стані, навів інформацію медиків екстреної допомоги Синєгубов.

«Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура», – зазначив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії з РСЗВ “Смерч”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".