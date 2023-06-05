Live
  • Понедельник 05.06.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.35
    • 🔴

Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов

Происшествия 19:36   05.06.2023
Оксана Якушко
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов

По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО «Смерч», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас уже 9 раненых, из них 3 –в  тяжелом состоянии, привел информацию медиков экстренной помощи Синегубов.


«Россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
05.06.2023
Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов
Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов
05.06.2023
Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину: что произошло с захватчиками
Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину: что произошло с захватчиками
05.06.2023
КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка
КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка
05.06.2023
Бывшего замглавы СБУ Харьковщины будут судить за госизмену: подробности СБУ
Бывшего замглавы СБУ Харьковщины будут судить за госизмену: подробности СБУ
05.06.2023
На Купянском направлении военные рф используют гражданские здания как морги
На Купянском направлении военные рф используют гражданские здания как морги
05.06.2023

Новости по теме:

19:19
На Купянском направлении военные рф используют гражданские здания как морги
18:39
Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов
17:02
«Объемы колоссальные»: в Верхний Салтов начали возвращать свет
16:45
На Харьковщине проверяют укрытия: более двухсот – не в свободном доступе
16:24
В Купянске произошел масштабный пожар из-за обстрела – ГСЧС (фото)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО «Смерч», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".