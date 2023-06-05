Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов

По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО «Смерч», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас уже 9 раненых, из них 3 –в тяжелом состоянии, привел информацию медиков экстренной помощи Синегубов.



«Россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура», — отметил начальник ХОВА.