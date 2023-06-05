Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО «Смерч», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сейчас уже 9 раненых, из них 3 –в тяжелом состоянии, привел информацию медиков экстренной помощи Синегубов.
«Россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 19:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО «Смерч», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".