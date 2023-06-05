Погибшему было 57 лет. Последствия обстрела Балаклеи показала прокуратура
В результате обстрела военными рф Балаклеи повреждены жилые дома и гаражи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
5 июня около 17:45 российские военные обстреляли город Балаклею Изюмского района. Получили ранения девять мирных жителей.
57-летний гражданский мужчина погиб.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.
По предварительным данным, российские военные ударили по городу из РСЗО.
Последствия вооруженной агрессии документируют прокуроры совместно со следователями полиции.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела военными рф Балаклеи повреждены жилые дома и гаражи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".