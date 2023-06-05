Погибшему было 57 лет. Последствия обстрела Балаклеи показала прокуратура

В результате обстрела военными рф Балаклеи повреждены жилые дома и гаражи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

5 июня около 17:45 российские военные обстреляли город Балаклею Изюмского района. Получили ранения девять мирных жителей.

57-летний гражданский мужчина погиб.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.

По предварительным данным, российские военные ударили по городу из РСЗО.

Последствия вооруженной агрессии документируют прокуроры совместно со следователями полиции.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).