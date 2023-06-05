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Погибшему было 57 лет. Последствия обстрела Балаклеи показала прокуратура

Происшествия 21:10   05.06.2023
Оксана Якушко
Погибшему было 57 лет. Последствия обстрела Балаклеи показала прокуратура

В результате обстрела военными рф Балаклеи повреждены жилые дома и гаражи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

5 июня около 17:45 российские военные обстреляли город Балаклею Изюмского района. Получили ранения девять мирных жителей.

57-летний гражданский мужчина погиб.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.

По предварительным данным, российские военные ударили по городу из РСЗО.

Последствия вооруженной агрессии документируют прокуроры совместно со следователями полиции.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 21:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела военными рф Балаклеи повреждены жилые дома и гаражи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".