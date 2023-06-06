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Синегубов сообщил о перспективах восстановления больницы в Изюме

Общество 13:42   06.06.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Синегубов сообщил о перспективах восстановления больницы в Изюме

На восстановление городской больницы в Изюме потребуется около 30 млн евро. Кто будет финансировать работы — еще не ясно. Об этом на брифинге 6 июня сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По нашим подсчетам, смета восстановления – это около 30 млн евро. Это и медицинское оборудование, и ремонт – восстановление этого медицинского учреждения как комплекса. Пока окончательного решения о финансировании еще нет. Окончательно государства, которое будет финансировать, еще нет», — сказал Синегубов, отметив, что через неделю сможет ответить на вопрос более конкретно.

Он пояснил, что в случае, если примут решение финансировать работы в Изюмской больнице из госбюджета, ХОВА будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Если же оплатить работы согласится кто-либо из международных доноров, то в таких ситуациях, как правило, эта компания или страна сама будет заказывать проект.

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«В ближайшее время, я очень надеюсь, что будет принято решение о финансировании этого проекта», — добавил начальник ХОВА.

Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 13:42;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На восстановление городской больницы в Изюме потребуется около 30 млн евро. Кто будет финансировать работы — еще не ясно. Об этом на брифинге 6 июня сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".