Синегубов сообщил о перспективах восстановления больницы в Изюме

На восстановление городской больницы в Изюме потребуется около 30 млн евро. Кто будет финансировать работы — еще не ясно. Об этом на брифинге 6 июня сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По нашим подсчетам, смета восстановления – это около 30 млн евро. Это и медицинское оборудование, и ремонт – восстановление этого медицинского учреждения как комплекса. Пока окончательного решения о финансировании еще нет. Окончательно государства, которое будет финансировать, еще нет», — сказал Синегубов, отметив, что через неделю сможет ответить на вопрос более конкретно.

Он пояснил, что в случае, если примут решение финансировать работы в Изюмской больнице из госбюджета, ХОВА будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Если же оплатить работы согласится кто-либо из международных доноров, то в таких ситуациях, как правило, эта компания или страна сама будет заказывать проект.

«В ближайшее время, я очень надеюсь, что будет принято решение о финансировании этого проекта», — добавил начальник ХОВА.