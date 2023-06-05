В Изюме восстановили девять разрушенных домов — ХОВА
В Изюме за время российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, часть уже восстановили. Об этом сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам во время визита в город делегаций девяти европейских стран.
4 июня Изюм посетили делегации Литвы, Нидерландов, Дании, Хорватии, Бельгии, Польши, Швеции, Словакии и Словении, а также Представительства ЕС, ООН в Украине и ГУАМ, — информирует пресс-служба ХОВА.
«Михаил Харнам сообщил, что в Изюме в результате российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, из которых 9 уже восстановлены. В настоящее время 91 дому необходим капитальный ремонт, а 124 – текущий. Кроме того, 766 частных жилых домов нуждаются в немедленном восстановлении», — привели данные в ХОВА.
По информации Харнама, также уже готов проект реконструкции Изюмской больницы. Начальник местной РВА Степан Масельский отметил, что в Изюм возвращаются люди.
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«До полномасштабного вторжения рф в Изюме проживало около 50 тысяч человек, после деоккупации – примерно 10 тысяч, а сегодня здесь уже проживает более 20 тысяч человек», – цитирует Масельского пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме за время российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, часть уже восстановили. Об этом сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам во время визита в город делегаций девяти европейских стран".