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В Изюме восстановили девять разрушенных домов — ХОВА

Общество 09:20   05.06.2023
Оксана Горун
В Изюме восстановили девять разрушенных домов — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

В Изюме за время российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, часть уже восстановили. Об этом сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам во время визита в город делегаций девяти европейских стран.

4 июня Изюм посетили делегации Литвы, Нидерландов, Дании, Хорватии, Бельгии, Польши, Швеции, Словакии и Словении, а также Представительства ЕС, ООН в Украине и ГУАМ, — информирует пресс-служба ХОВА.

Делегации европейских стран в Изюме 4 июня
Фото: пресс-служба ХОВА

«Михаил Харнам сообщил, что в Изюме в результате российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, из которых 9 уже восстановлены. В настоящее время 91 дому необходим капитальный ремонт, а 124 – текущий. Кроме того, 766 частных жилых домов нуждаются в немедленном восстановлении», — привели данные в ХОВА.

По информации Харнама, также уже готов проект реконструкции Изюмской больницы. Начальник местной РВА Степан Масельский отметил, что в Изюм возвращаются люди.

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«До полномасштабного вторжения рф в Изюме проживало около 50 тысяч человек, после деоккупации – примерно 10 тысяч, а сегодня здесь уже проживает более 20 тысяч человек», – цитирует Масельского пресс-служба ХОВА.

Изюм восстанавливают 2
Фото: пресс-служба ХОВА
план восстановления Изюма после разрушений
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 09:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме за время российского вторжения были разрушены 224 многоквартирных жилых дома, часть уже восстановили. Об этом сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам во время визита в город делегаций девяти европейских стран".