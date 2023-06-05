В Ізюмі відновили дев’ять зруйнованих будинків – ХОВА
В Ізюмі за час російського вторгнення було зруйновано 224 багатоквартирні житлові будинки, частину вже відновили. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам під час візиту до міста делегацій дев’яти країн Європи.
4 червня Ізюм відвідали делегації Литви, Нідерландів, Данії, Хорватії, Бельгії, Польщі, Швеції, Словаччини та Словенії, а також Представництва ЄС, ООН в Україні та ГУАМ, інформує пресслужба ХОВА.
“Михайло Харнам повідомив, що в Ізюмі внаслідок російського вторгнення було зруйновано 224 багатоквартирні житлові будинки, з яких 9 вже відновлено. Наразі 91 будинку необхідний капітальний ремонт, а 124 – поточний. Окрім того, 766 приватних житлових будинків потребують негайного відновлення”, – навели дані в ХОВА.
За інформацією Харнама, також готовий проєкт реконструкції Ізюмської лікарні. Начальник місцевої РВА Степан Масельський зазначив, що до Ізюма повертаються люди.
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“До повномасштабного вторгнення рф в Ізюмі проживало майже 50 тисяч осіб, після деокупації – приблизно 10 тисяч, а на сьогодні тут вже мешкає понад 20 тисяч людей”, – цитує Масельського пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі за час російського вторгнення було зруйновано 224 багатоквартирні житлові будинки, частину вже відновили. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам під час візиту до міста делегацій дев’яти країн Європи".