«Не розуміємо, що буде з теплом у Вовчанську» – ХОВА готується до зими
У Харківській області вже почали підготовку до нового опалювального сезону.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Сергій Магдисюк. За його даними, наразі складна ситуація в Ізюмі. У місті – найбільших пошкоджень через обстріли РФ зазнали об’єкти теплопостачання.
«Для цього було прийнято рішення, ми виділили кошти з обласного бюджету, надали субвенцію Ізюмській МВА у розмірі 63 млн. грн. на те, щоб вони закупили мобільні пересувні котельні, що дозволить надати нам тепло тим мешканцям центральної частини Ізюма, які були знеструмлені від об’єкта теплопостачання», – зазначили у ХОВА.
Ще складніша ситуація в деокупованому Вовчанську, підкреслили у ХОВА. У місті наразі немає газопостачання.
«Туди подається електропостачання. Там минулий опалювальний сезон була підключена тільки одна котельня, яка давала тепло до районної лікарні. Поки ми не розуміємо, що буде в наступному опалювальному сезоні з Вовчанськом, з теплом, з водопостачанням», – розповів Магдисюк.
Також він зазначив, що наразі в одній з лікарень у Харкові готують обладнання, яке допоможе переводити котельню в автономний режим під час аварійного вимкнення світла.
«На базі обласної лікарні реалізуємо проєкт зі встановлення альтернативної котельні. У медзакладі є власна свердловина, дизельний генераторі і за рахунок гумдопомоги ми там зробимо ще станцію водоочищення, яка дозволить ліквідувати можливі перебої через обстріли», – прокоментував Магдисюк.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області вже почали підготовку до нового опалювального сезону.".