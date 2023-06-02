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«Не розуміємо, що буде з теплом у Вовчанську» – ХОВА готується до зими

Суспільство 15:00   02.06.2023
Вікторія Яковенко
«Не розуміємо, що буде з теплом у Вовчанську» – ХОВА готується до зими

У Харківській області вже почали підготовку до нового опалювального сезону.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Сергій Магдисюк. За його даними, наразі складна ситуація в Ізюмі. У місті – найбільших пошкоджень через обстріли РФ зазнали об’єкти теплопостачання.

«Для цього було прийнято рішення, ми виділили кошти з обласного бюджету, надали субвенцію Ізюмській МВА у розмірі 63 млн. грн. на те, щоб вони закупили мобільні пересувні котельні, що дозволить надати нам тепло тим мешканцям центральної частини Ізюма, які були знеструмлені від об’єкта теплопостачання», – зазначили у ХОВА.

Ще складніша ситуація в деокупованому Вовчанську, підкреслили у ХОВА. У місті наразі немає газопостачання.

«Туди подається електропостачання. Там минулий опалювальний сезон була підключена тільки одна котельня, яка давала тепло до районної лікарні. Поки ми не розуміємо, що буде в наступному опалювальному сезоні з Вовчанськом, з теплом, з водопостачанням», – розповів Магдисюк.

Також він зазначив, що наразі в одній з лікарень у Харкові готують обладнання, яке допоможе переводити котельню в автономний режим під час аварійного вимкнення світла.

«На базі обласної лікарні реалізуємо проєкт зі встановлення альтернативної котельні. У медзакладі є власна свердловина, дизельний генераторі і за рахунок гумдопомоги ми там зробимо ще станцію водоочищення, яка дозволить ліквідувати можливі перебої через обстріли», – прокоментував Магдисюк.

Читайте також: У ХОВА назвали суму на відновлення тепло і водопостачання на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області вже почали підготовку до нового опалювального сезону.".