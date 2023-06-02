У ХОВА назвали суму на відновлення тепло і водопостачання на Харківщині
Фото: ХОВА
Необхідна сума на відновлення всіх пошкоджених мереж внаслідок обстрілів РФ складає близько 2,8 млрд грн.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Сергій Магдисюк.
«На сьогоднішній час у нас пошкоджено майже 245 об’єктів теплопостачання та 63 км теплових мереж. 116 об’єктів водопостачання та 244 км водопровідних мереж, 58 об’єктів водовідведення. Вже відновлено роботу 150 об’єктів теплопостачання та відремонтовано майже 23 км теплових мереж. 23 об’єкти та майже 9 км відновлено водопостачання», – зазначив Магдисюк.
На деокупованих територіях області, без водопостачання було 125 населених пунктів, у 103 з них послугу вже відновили.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Необхідна сума на відновлення всіх пошкоджених мереж внаслідок обстрілів РФ складає близько 2,8 млрд грн.".