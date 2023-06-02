У ХОВА пояснили, чому на Харківщині тривога лунає під час вибуху або пізніше

На Харківщині часто трапляється так, що оповіщення про початок повітряної тривоги лунає вже після вибухів.

Про це повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону та пояснив чому так відбувається.

«Зазвичай ворог застосовує саме С-300. Географічне розміщення нашої області, нашого міста і швидкість підліту такої ракети воно становить, якщо ми кажемо до міста Харкова, близько 40 секунд. Дуже часто трапляється так, що тривога лунає або під час вибуху, або навіть пізніше та не встигає спрацювати. Тут у нас ситуація дуже подібна до Запоріжжя», – розповів Іванов.

Також у ХОВА зазначили, що в регіоні триває окрема перевірка щодо стану укриттів і їхньої легкодоступності.