Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни

Після вчорашнього ракетного удару по Індустріальному району Харкову патрульні та небайдужі містяни дістали з-під завалів жінку.

«Патрульні Юрій Зозуля, Дмитро Кутняк та Ольга Герасименко негайно попрямували на місце обстрілу. Поліцейські негайно почали обстежувати будівлі, аби евакуювати постраждалих. В одній зі споруд під завалами правоохоронці побачили жінку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронцям розбирати завали допомагали небайдужі мешканці. Спільними силами дістали жінку. Важких ушкоджень постраждала не отримала. ЇЇ передали медикам, додали в поліції.

Правоохоронці вкотре нагадали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття.