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Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни

Події 12:15   02.06.2023
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Після вчорашнього ракетного удару по Індустріальному району Харкову патрульні та небайдужі містяни дістали з-під завалів жінку.

«Патрульні Юрій Зозуля, Дмитро Кутняк та Ольга Герасименко негайно попрямували на місце обстрілу. Поліцейські негайно почали обстежувати будівлі, аби евакуювати постраждалих. В одній зі споруд під завалами правоохоронці побачили жінку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронцям розбирати завали допомагали небайдужі мешканці. Спільними силами дістали жінку. Важких ушкоджень постраждала не отримала. ЇЇ передали медикам, додали в поліції.

Правоохоронці вкотре нагадали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після вчорашнього ракетного удару по Індустріальному району Харкову патрульні та небайдужі містяни дістали з-під завалів жінку.".