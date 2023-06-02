Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Після вчорашнього ракетного удару по Індустріальному району Харкову патрульні та небайдужі містяни дістали з-під завалів жінку.
«Патрульні Юрій Зозуля, Дмитро Кутняк та Ольга Герасименко негайно попрямували на місце обстрілу. Поліцейські негайно почали обстежувати будівлі, аби евакуювати постраждалих. В одній зі споруд під завалами правоохоронці побачили жінку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Правоохоронцям розбирати завали допомагали небайдужі мешканці. Спільними силами дістали жінку. Важких ушкоджень постраждала не отримала. ЇЇ передали медикам, додали в поліції.
Правоохоронці вкотре нагадали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після вчорашнього ракетного удару по Індустріальному району Харкову патрульні та небайдужі містяни дістали з-під завалів жінку.".