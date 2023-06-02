Удар по Харькову: женщину из-под завалов патрульным помогли достать жители

После вчерашнего ракетного удара по Индустриальному району Харькова патрульные и неравнодушные горожане достали из-под завалов женщину.

«Патрульные Юрий Зозуля, Дмитрий Кутняк и Ольга Герасименко немедленно отправились на место обстрела. Полицейские начали обследовать здания, чтобы эвакуировать пострадавших. В одном из зданий под завалами правоохранители увидели женщину», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области в Харьковской области.

Правоохранителям разбирать завалы помогали неравнодушные жители. Совместными силами женщину достали. Тяжелых повреждений пострадавшая не получила. Ее передали медикам, добавили в полиции.

Правоохранители еще раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия.