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Удар по Харькову: женщину из-под завалов патрульным помогли достать жители

Происшествия 12:15   02.06.2023
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: женщину из-под завалов патрульным помогли достать жители Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

После вчерашнего ракетного удара по Индустриальному району Харькова патрульные и неравнодушные горожане достали из-под завалов женщину.

«Патрульные Юрий Зозуля, Дмитрий Кутняк и Ольга Герасименко немедленно отправились на место обстрела. Полицейские начали обследовать здания, чтобы эвакуировать пострадавших. В одном из зданий под завалами правоохранители увидели женщину», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области в Харьковской области.

Правоохранителям разбирать завалы помогали неравнодушные жители. Совместными силами  женщину достали. Тяжелых повреждений пострадавшая не получила. Ее передали медикам, добавили в полиции.

Правоохранители еще раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 12:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вчерашнего ракетного удара по Индустриальному району Харькова патрульные и неравнодушные горожане достали из-под завалов женщину.".