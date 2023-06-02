Удар по Харькову: женщину из-под завалов патрульным помогли достать жители
После вчерашнего ракетного удара по Индустриальному району Харькова патрульные и неравнодушные горожане достали из-под завалов женщину.
«Патрульные Юрий Зозуля, Дмитрий Кутняк и Ольга Герасименко немедленно отправились на место обстрела. Полицейские начали обследовать здания, чтобы эвакуировать пострадавших. В одном из зданий под завалами правоохранители увидели женщину», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области в Харьковской области.
Правоохранителям разбирать завалы помогали неравнодушные жители. Совместными силами женщину достали. Тяжелых повреждений пострадавшая не получила. Ее передали медикам, добавили в полиции.
Правоохранители еще раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вчерашнего ракетного удара по Индустриальному району Харькова патрульные и неравнодушные горожане достали из-под завалов женщину.".