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В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже

Общество 14:16   02.06.2023
Виктория Яковенко
В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже

В Харьковской области часто случается так, что оповещение о начале воздушной тревоги звучит уже после взрывов.

Об этом сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона и объяснил, почему так происходит.

«Обычно враг применяет именно С-300. Географическое размещение нашей области, нашего города и скорость полета такой ракеты оно составляет, если мы говорим в город Харьков, около 40 секунд. Очень часто случается, что тревога звучит либо во время взрыва, либо даже позже и не успевает сработать. Здесь у нас ситуация очень похожа на Запорожье», — рассказал Иванов.

Также в ХОВА отметили, что в регионе идет отдельная проверка состояния укрытий и их легкодоступности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже".