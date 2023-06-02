В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже
В Харьковской области часто случается так, что оповещение о начале воздушной тревоги звучит уже после взрывов.
Об этом сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона и объяснил, почему так происходит.
«Обычно враг применяет именно С-300. Географическое размещение нашей области, нашего города и скорость полета такой ракеты оно составляет, если мы говорим в город Харьков, около 40 секунд. Очень часто случается, что тревога звучит либо во время взрыва, либо даже позже и не успевает сработать. Здесь у нас ситуация очень похожа на Запорожье», — рассказал Иванов.
Также в ХОВА отметили, что в регионе идет отдельная проверка состояния укрытий и их легкодоступности.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА объяснили, почему в регионе тревога звучит во время взрыва или позже".