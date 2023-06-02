В ХОВА назвали сумму на восстановления тепло и водоснабжения на Харьковщине

Необходимая сумма на восстановления всех поврежденных сетей из-за обстрелов РФ составляет около 2,8 млрд. грн.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА Сергей Магдысюк.

«На сегодня у нас повреждено почти 245 объектов теплоснабжения и 63 км тепловых сетей. 116 объектов водоснабжения и 244 км водопроводных сетей, 58 объектов водоотвода. Уже возобновлена работа 150 объектов теплоснабжения и отремонтировано почти 23 км тепловых сетей. 23 объекта и почти 9 км восстановлено водоснабжение», — отметил Магдысюк.

На деоккупированных территориях области без водоснабжения было 125 населенных пунктов, в 103 из них услугу уже возобновили.