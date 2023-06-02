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«Не понимаем, что будет с теплом в Волчанске» — ХОВА готовится к зиме

Общество 15:00   02.06.2023
Виктория Яковенко
«Не понимаем, что будет с теплом в Волчанске» — ХОВА готовится к зиме

В Харьковской области уже начали подготовку к новому отопительному сезону.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА Сергей Магдысюк. По его данным, сейчас сложная ситуация в Изюме. В городе – наибольшие повреждения из-за обстрелов РФ получили объекты теплоснабжения.

«Для этого было принято решение, мы выделили средства из областного бюджета, предоставили субвенцию Изюмской ГВА в размере 63 млн. грн. на то, чтобы они закупили мобильные передвижные котельные, что позволит нам предоставить тепло тем жителям центральной части Изюма, которые были обесточены от объекта теплоснабжения», — отметили в ХОВА.

Еще более сложная ситуация в деоккупированном Волчанске, подчеркнули в ХОВА. В городе пока нет газоснабжения.

«Туда подается электроснабжение. Там прошлый отопительный сезон была подключена только одна котельная, которая давала тепло в районную больницу. Пока мы не понимаем, что будет в следующем отопительном сезоне с Волчанском, с теплом, с водоснабжением», – рассказал Магдысюк.

Также он отметил, что в одной из больниц в Харькове готовят оборудование, которое поможет переводить котельную в автономный режим во время аварийного отключения света.

«На базе областной больницы реализуем проект по установке альтернативной котельной. В медучреждении есть собственная скважина, дизельные генераторы и за счет гуманной помощи мы там сделаем еще станцию водоочистки, которая позволит ликвидировать возможные перебои из-за обстрелов», – прокомментировал Магдысюк.

Читайте также: В ХОВА назвали сумму на восстановления тепло и водоснабжения на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области уже начали подготовку к новому отопительному сезону.".