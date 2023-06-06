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Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі

Суспільство 13:42   06.06.2023
Павло Велицький
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі

На відновлення міської лікарні в Ізюмі потрібно близько 30 млн євро. Хто фінансуватиме роботи – ще не ясно. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За нашими підрахунками, кошторис відновлення – це близько 30 млн євро. Це й медичне обладнання, й ремонт – відновлення цього медичного закладу, як комплексу. Наразі остаточного рішення щодо фінансування ще немає. Остаточно держави, яка буде фінансувати, ще немає”, – сказав Синєгубов, зазначивши, що за тиждень зможе відповісти на запитання конкретніше.

Він пояснив, що в разі, якщо ухвалять рішення фінансувати роботи в Ізюмській лікарні з держбюджету, ХОВА розроблятиме проєктно-кошторисну документацію. Якщо ж оплатити роботи погодиться хтось із міжнародних донорів, то в таких ситуаціях, як правило, ця компанія чи країна сама замовлятиме проєкт.

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“Найближчим часом я дуже сподіваюся, що буде ухвалено рішення про фінансування цього проєкту”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Павло Велицький, Оксана Горун
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    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відновлення міської лікарні в Ізюмі потрібно близько 30 млн євро. Хто фінансуватиме роботи – ще не ясно. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".