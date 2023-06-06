В ГСЧС рассказали, сколько людей спасли на Харьковщине из-под завалов
За время войны спасатели ГСЧС вытащили из-под обрушившихся зданий 310 человек. Еще 278 жителей области при обрушениях домов и других сооружений погибли.
Такую статистику во время брифинга 6 июня озвучил вр. и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Чабань.
«С начала агрессии нам пришлось совершить 12 700 выездов. Непосредственно на пожары – более 6700. Также мы активно приобщаемся к работе по деблокированию людей, оказавшихся под завалами. Таких людей спасли 310. Однако есть потери среди населения. 278 граждан погибли», — сообщил Чабань.
Он сообщил, что за время полномасштабного вторжения РФ в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области создали отдельное подразделение для разбора завалов. Помимо спасения людей, специалисты занимаются также разбором поврежденных зданий.
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«Мы создали для этих целей дополнительное подразделение, наполненное инженерной техникой, скалолазами, верхолазами. Мы производим много работ по разрушенным зданиям, убираем аварийность – где есть такие конструктивные элементы», — отметил Чабань.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 13:07;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время войны спасатели ГСЧС вытащили из-под обрушившихся зданий 310 человек. Еще 278 жителей области при обрушениях домов и других сооружений погибли".