В ГСЧС рассказали, сколько людей спасли на Харьковщине из-под завалов

За время войны спасатели ГСЧС вытащили из-под обрушившихся зданий 310 человек. Еще 278 жителей области при обрушениях домов и других сооружений погибли.

Такую статистику во время брифинга 6 июня озвучил вр. и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Чабань.

«С начала агрессии нам пришлось совершить 12 700 выездов. Непосредственно на пожары – более 6700. Также мы активно приобщаемся к работе по деблокированию людей, оказавшихся под завалами. Таких людей спасли 310. Однако есть потери среди населения. 278 граждан погибли», — сообщил Чабань.

Он сообщил, что за время полномасштабного вторжения РФ в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области создали отдельное подразделение для разбора завалов. Помимо спасения людей, специалисты занимаются также разбором поврежденных зданий.

«Мы создали для этих целей дополнительное подразделение, наполненное инженерной техникой, скалолазами, верхолазами. Мы производим много работ по разрушенным зданиям, убираем аварийность – где есть такие конструктивные элементы», — отметил Чабань.