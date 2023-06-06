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У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів

Події 13:07   06.06.2023
Павло Велицький
Оксана Горун
У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів

За час війни рятувальники ДСНС витягли з-під будівель, що завалилися, 310 осіб. Ще 278 мешканців області під час обвалення будинків та інших споруд загинули.

Таку статистику під час брифінгу 6 червня озвучив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.

З початку агресії нам довелося здійснити 12 700 виїздів. Безпосередньо на пожежі – більш ніж 6700. Також ми активно долучаємося до роботи з деблокування людей, які опинилися під завалами. Таких людей було врятовано 310. Однак є втрати серед населення. 278 громадян загинуло“, – повідомив Чабань.

Він відзначив, що за час повномасштабного вторгнення РФ у ГУ ДСНС України в Харківській області створили окремий підрозділ для розбирання завалів. Крім порятунку людей фахівці займаються також розбором пошкоджених будівель.

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“Ми створили для цих цілей додатковий підрозділ, наповнений інженерною технікою, скелелазами, верхолазами. Ми виконуємо багато робіт зі зруйнованих будівель, прибираємо аварійність – де є такі конструктивні елементи”, – зазначив Чабань.

Автор: Павло Велицький, Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час війни рятувальники ДСНС витягли з-під будівель, що завалилися, 310 осіб. Ще 278 мешканців області під час обвалення будинків та інших споруд загинули".