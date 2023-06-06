У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів

За час війни рятувальники ДСНС витягли з-під будівель, що завалилися, 310 осіб. Ще 278 мешканців області під час обвалення будинків та інших споруд загинули.

Таку статистику під час брифінгу 6 червня озвучив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.

“З початку агресії нам довелося здійснити 12 700 виїздів. Безпосередньо на пожежі – більш ніж 6700. Також ми активно долучаємося до роботи з деблокування людей, які опинилися під завалами. Таких людей було врятовано 310. Однак є втрати серед населення. 278 громадян загинуло“, – повідомив Чабань.

Він відзначив, що за час повномасштабного вторгнення РФ у ГУ ДСНС України в Харківській області створили окремий підрозділ для розбирання завалів. Крім порятунку людей фахівці займаються також розбором пошкоджених будівель.

“Ми створили для цих цілей додатковий підрозділ, наповнений інженерною технікою, скелелазами, верхолазами. Ми виконуємо багато робіт зі зруйнованих будівель, прибираємо аварійність – де є такі конструктивні елементи”, – зазначив Чабань.