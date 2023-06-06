У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів
За час війни рятувальники ДСНС витягли з-під будівель, що завалилися, 310 осіб. Ще 278 мешканців області під час обвалення будинків та інших споруд загинули.
Таку статистику під час брифінгу 6 червня озвучив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.
“З початку агресії нам довелося здійснити 12 700 виїздів. Безпосередньо на пожежі – більш ніж 6700. Також ми активно долучаємося до роботи з деблокування людей, які опинилися під завалами. Таких людей було врятовано 310. Однак є втрати серед населення. 278 громадян загинуло“, – повідомив Чабань.
Він відзначив, що за час повномасштабного вторгнення РФ у ГУ ДСНС України в Харківській області створили окремий підрозділ для розбирання завалів. Крім порятунку людей фахівці займаються також розбором пошкоджених будівель.
Читайте також: Пошкодження аміакопроводу: у ХОВА не виключають повторного удару РФ
“Ми створили для цих цілей додатковий підрозділ, наповнений інженерною технікою, скелелазами, верхолазами. Ми виконуємо багато робіт зі зруйнованих будівель, прибираємо аварійність – де є такі конструктивні елементи”, – зазначив Чабань.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:07;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час війни рятувальники ДСНС витягли з-під будівель, що завалилися, 310 осіб. Ще 278 мешканців області під час обвалення будинків та інших споруд загинули".