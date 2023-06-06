Житель Харьковщины в гостях зарезал хозяина дома. Что он сказал на суде
34-летнего жителя Богодуховского района Харьковской области суд признал виновным в умышленном убийстве знакомого (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.
«19 февраля этого года в селе Степное мужчина и женщина вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки в одном из домовладений. Между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта гость ударил ножом хозяина дома в грудную клетку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На суде мужчина признал вину частично. Он пояснил, что не собирался убивать хозяина дома. По словам мужчины, его друг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал, что убьет свою сожительницу, когда та вышла в другую комнату.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего жителя Богодуховского района Харьковской области суд признал виновным в умышленном убийстве знакомого (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.".