Ревнивец убил любимую кирпичом: полиция сообщила о трагедии на Харьковщине
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который на почве ревности ударил свою сожительницу несколько раз кирпичом по голове.
Тело женщины с ранами на голове обнаружил у своего дома житель села Пришиб на Изюмщине. Он же и заявил об этом в полицию.
«Установив личность умершей, полицейские сразу приступили к поискам нападавшего, которым оказался сожитель женщины», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские выяснили и подробности трагедии.
«В ходе ссоры на почве ревности 37-летний мужчина несколько раз ударил кирпичом по голове потерпевшую. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте. Злоумышленник оставил тело убитой и скрылся», — отметили в ГУНП.
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Далеко убежать ревнивец не смог. Его уже нашли и задержали, сейчас готовятся сообщить о подозрении. Уголовное производство возбудили по статье «преднамеренное убийство».
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала 37-летнего мужчину, который на почве ревности ударил свою сожительницу несколько раз кирпичом по голове".