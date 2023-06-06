Ревнивец убил любимую кирпичом: полиция сообщила о трагедии на Харьковщине

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который на почве ревности ударил свою сожительницу несколько раз кирпичом по голове.

Тело женщины с ранами на голове обнаружил у своего дома житель села Пришиб на Изюмщине. Он же и заявил об этом в полицию.

«Установив личность умершей, полицейские сразу приступили к поискам нападавшего, которым оказался сожитель женщины», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили и подробности трагедии.

«В ходе ссоры на почве ревности 37-летний мужчина несколько раз ударил кирпичом по голове потерпевшую. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте. Злоумышленник оставил тело убитой и скрылся», — отметили в ГУНП.

Далеко убежать ревнивец не смог. Его уже нашли и задержали, сейчас готовятся сообщить о подозрении. Уголовное производство возбудили по статье «преднамеренное убийство».