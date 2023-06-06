Ревнивець убив кохану цеглиною: поліція повідомила про трагедію на Харківщині

Поліція затримала 37-річного чоловіка, який на ґрунті ревнощів ударив свою співмешканку кілька разів цеглиною по голові.

Тіло жінки з ранами на голові виявив біля свого будинку житель села Пришиб на Ізюмщині. Він же заявив про це в поліцію.

“Встановивши особу померлої, поліцейські одразу розпочали пошуки нападника, яким виявився співмешканець жінки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти з’ясували подробиці трагедії.

“В ході сварки на ґрунті ревнощів 37-річний чоловік кілька разів вдарив цеглиною по голові потерпілу. Від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці. Зловмисник залишив тіло вбитої та втік”, – зазначили в ГУНП.

Далеко втекти ревнивець не зміг. Його вже знайшли та затримали, зараз готуються повідомити про підозру. Кримінальне провадження порушили за статтею “навмисне вбивство”.