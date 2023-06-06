Житель Харківщини в гостях зарізав господаря будинку. Що він сказав на суді
34-річного мешканця Богодухівського району Харківської області суд визнав винним в умисному вбивстві знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
“19 лютого цього року в селі Степне чоловік і жінка разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої в одному з домоволодінь. Між чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту гість вдарив ножем господаря будинку в грудну клітину. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці”, – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
На суді чоловік визнав провину частково. Він пояснив, що не мав наміру вбивати господаря будинку. За словами чоловіка, його друг, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, погрожував, що вб’є свою співмешканку, коли та вийшла в іншу кімнату.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річного мешканця Богодухівського району Харківської області суд визнав винним в умисному вбивстві знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.".