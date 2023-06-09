Прокуратура Харьковщины показала последствия ракетного удара и атаки «Шахедов»
Фото: Харьковская областная прокуратура
По данным правоохранителей, сегодня примерно в 10:45 оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, враг выпустил крылатую ракету типа «Калибр».
Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
Также ночью 9 июня военные РФ массированно атаковали Богодуховский район БПЛА «Shahed». Произошли масштабные пожары, получили повреждения объекты инфраструктуры. Получил ранение 33-летний сотрудник одного из предприятий.
«8 июня под обстрелами оккупантов находился город Волчанск. Ранение получили двое мирных жителей: 69-летняя женщина и 63-летний мужчина. Зафиксировано повреждение жилых домов и хозяйственных построек», — добавили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным правоохранителей, сегодня примерно в 10:45 оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, враг выпустил крылатую ракету типа «Калибр».".