Прокуратура Харьковщины показала последствия ракетного удара и атаки «Шахедов»

По данным правоохранителей, сегодня примерно в 10:45 оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, враг выпустил крылатую ракету типа «Калибр».

Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Также ночью 9 июня военные РФ массированно атаковали Богодуховский район БПЛА «Shahed». Произошли масштабные пожары, получили повреждения объекты инфраструктуры. Получил ранение 33-летний сотрудник одного из предприятий.

«8 июня под обстрелами оккупантов находился город Волчанск. Ранение получили двое мирных жителей: 69-летняя женщина и 63-летний мужчина. Зафиксировано повреждение жилых домов и хозяйственных построек», — добавили в прокуратуре.