Прокуратура Харківщини показала наслідки ракетного удару та атаки “Шахедів”
Фото: Харківська обласна прокуратура
За даними правоохоронців, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали удар по передмістю Харкова. За попередніми даними, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр».
Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.
Також вночі 9 червня військові РФ масовано атакували Богодухівський район БПЛА «Shahed». Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств.
«8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та господарчих будівель», – додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними правоохоронців, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали удар по передмістю Харкова. За попередніми даними, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр».".