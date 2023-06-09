Прокуратура Харківщини показала наслідки ракетного удару та атаки “Шахедів”

За даними правоохоронців, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали удар по передмістю Харкова. За попередніми даними, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр».

Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

Також вночі 9 червня військові РФ масовано атакували Богодухівський район БПЛА «Shahed». Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств.

«8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та господарчих будівель», – додали у прокуратурі.