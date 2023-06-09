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Окупанти обстріляли Безлюдівку: Мельник повідомив подробиці ранкових вибухів

Події 12:19   09.06.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли Безлюдівку: Мельник повідомив подробиці ранкових вибухів

Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали удару по району селища Безлюдівка на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

«Окупанти вчергове здійснили обстріл Харківщини. Черговий удар вони цього разу спрямували по району Безлюдівки. Наразі точно невідомо, чим саме рашисти завдали удар. Більш детальна інформація з’ясовується», – написав Мельник.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали удару по району селища Безлюдівка на Харківщині.".