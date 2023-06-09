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Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов

Происшествия 12:19   09.06.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов

Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли удар по району поселка Безлюдовка на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Оккупанты в очередной раз произвели обстрел Харьковщины. Очередной удар они направили по району Безлюдовки. Пока точно неизвестно, чем именно рашисты нанесли удар. Более подробная информация выясняется», — написал Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли удар по району поселка Безлюдовка на Харьковщине.".