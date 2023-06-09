Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов

Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли удар по району поселка Безлюдовка на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Оккупанты в очередной раз произвели обстрел Харьковщины. Очередной удар они направили по району Безлюдовки. Пока точно неизвестно, чем именно рашисты нанесли удар. Более подробная информация выясняется», — написал Мельник.