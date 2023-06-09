Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов
Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли удар по району поселка Безлюдовка на Харьковщине.
Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Оккупанты в очередной раз произвели обстрел Харьковщины. Очередной удар они направили по району Безлюдовки. Пока точно неизвестно, чем именно рашисты нанесли удар. Более подробная информация выясняется», — написал Мельник.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли удар по району поселка Безлюдовка на Харьковщине.".