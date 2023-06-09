Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Харькова, предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте», — написал он.
Напомним, взрыв харьковчане слышали в 10:04, а в 10:08 в регионе была объявлена воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Харькова, предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".