Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов

Около 10 утра 9 июня оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Харькова, предварительно, из комплекса С-300, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте», — написал он.

Напомним, взрыв харьковчане слышали в 10:04, а в 10:08 в регионе была объявлена воздушная тревога.