Ночью враг атаковал Харьковщину дронами Shahed, ранен мужчина — Синегубов

В ночь на 9 июня враг массированно атаковал дронами Shahed объекты инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил 33-летний гражданский мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в течение суток армия РФ неоднократно обстреливала Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание медучреждения, жилые дома, хозяйственные постройки. Ранения получили и были госпитализированы мужчина 63 лет и 69-летняя женщина.

«На линии соприкосновения продолжаются бои. Горячее всего на Купянском направлении. Защитники Харьковщины надежно держат свои позиции и уничтожают врага», — пишет Синегубов.



Фото: Олег Синегубов