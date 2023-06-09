Ночью враг атаковал Харьковщину дронами Shahed, ранен мужчина — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В ночь на 9 июня враг массированно атаковал дронами Shahed объекты инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил 33-летний гражданский мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также в течение суток армия РФ неоднократно обстреливала Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание медучреждения, жилые дома, хозяйственные постройки. Ранения получили и были госпитализированы мужчина 63 лет и 69-летняя женщина.
«На линии соприкосновения продолжаются бои. Горячее всего на Купянском направлении. Защитники Харьковщины надежно держат свои позиции и уничтожают врага», — пишет Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 9 июня враг массированно атаковал дронами Shahed объекты инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил 33-летний гражданский мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".