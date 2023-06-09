Уночі ворог атакував Харківщину дронами Shahed, поранено чоловіка – Синєгубов
У ніч проти 9 червня ворог масовано атакував дронами Shahed об’єкти інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення отримав 33-річний цивільний чоловік, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також протягом доби армія РФ неодноразово обстрілювала Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранень зазнали та були ушпиталені чоловік 63 років та 69-річна жінка.
«На лінії зіткнення тривають бої. Найгарячіше на Куп’янському напрямку. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та нищать ворога», – пише Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 08:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 9 червня ворог масовано атакував дронами Shahed об’єкти інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення отримав 33-річний цивільний чоловік, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".