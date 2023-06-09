На Харківщині загасили дві пожежі, що сталися через повітряні атаки ворога

Протягом доби з 8 на 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали в Богодухівський район на гасіння пожеж, які сталися внаслідок повітряних атак ворога.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також за добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Як інформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, у Харківській області протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району. Також ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів регіону.