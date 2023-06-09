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На Харківщині загасили дві пожежі, що сталися через повітряні атаки ворога

Події 08:32   09.06.2023
Олена Нагорна
На Харківщині загасили дві пожежі, що сталися через повітряні атаки ворога

Протягом доби з 8 на 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали в Богодухівський район на гасіння пожеж, які сталися внаслідок повітряних атак ворога.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також за добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Як інформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, у Харківській області протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району. Також ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів регіону.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 8 на 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали в Богодухівський район на гасіння пожеж, які сталися внаслідок повітряних атак ворога.".