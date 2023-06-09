На Харківщині загасили дві пожежі, що сталися через повітряні атаки ворога
Протягом доби з 8 на 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали в Богодухівський район на гасіння пожеж, які сталися внаслідок повітряних атак ворога.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Також за добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Як інформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, у Харківській області протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району. Також ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 08:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 8 на 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС двічі виїжджали в Богодухівський район на гасіння пожеж, які сталися внаслідок повітряних атак ворога.".