На Харьковщине потушили два пожара, произошедших из-за атак врага с воздуха
В течение суток с 8 на 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали в Богодуховский район на тушение пожаров, которые произошли в результате воздушных атак врага.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также за сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 94 единицы взрывоопасных предметов.
Как информировал Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, в Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 08:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 8 на 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали в Богодуховский район на тушение пожаров, которые произошли в результате воздушных атак врага.".