На Харьковщине потушили два пожара, произошедших из-за атак врага с воздуха

В течение суток с 8 на 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали в Богодуховский район на тушение пожаров, которые произошли в результате воздушных атак врага.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 94 единицы взрывоопасных предметов.

Как информировал Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, в Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона.