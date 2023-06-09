Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

На Харьковщине потушили два пожара, произошедших из-за атак врага с воздуха

Происшествия 08:32   09.06.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине потушили два пожара, произошедших из-за атак врага с воздуха

В течение суток с 8 на 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали в Богодуховский район на тушение пожаров, которые произошли в результате воздушных атак врага.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 94 единицы взрывоопасных предметов.

Как информировал Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, в Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
09.06.2023
Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине
Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине
09.06.2023
Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен
Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен
08.06.2023
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты и 14 БпЛА — Воздушные силы
09.06.2023
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
08.06.2023
Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ
Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ
08.06.2023

Новости по теме:

07:22
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
23:36
В экопарк под Харьковом запускают бесплатные автобусы. Расписание
22:42
На Северной Салтовке еще могут оставаться тела погибших харьковчан — спасатель
21:05
В Харькове собирают помощь для херсонцев: Терехов просит всех присоединиться
20:39
Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине потушили два пожара, произошедших из-за атак врага с воздуха»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 8 на 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали в Богодуховский район на тушение пожаров, которые произошли в результате воздушных атак врага.".