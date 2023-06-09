Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба

В Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии противник обстрелял Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старицу, Гатище, Волчанск, Чугуновку, а на Купянском направлении — Каменку, Красное Первое, Новомлинск, Двуречную, Кисловку, Табаевку и Берестовое.

«Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована позже. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых — по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей», — пишет Генштаб.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На указанных участках фронта состоялось 43 боевых столкновения.