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Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба

Происшествия 07:22   09.06.2023
Елена Нагорная
Ночная ракетная атака Украины и авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Так, на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии противник обстрелял Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старицу, Гатище, Волчанск, Чугуновку, а на Купянском направлении — Каменку, Красное Первое, Новомлинск, Двуречную, Кисловку, Табаевку и Берестовое.

«Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована позже. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых — по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей», — пишет Генштаб.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На указанных участках фронта состоялось 43 боевых столкновения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 14 населенных пунктов региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".