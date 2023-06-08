Враг усиливает группировку перекрытия границы с Харьковщиной — Генштаб
На Слобожанском направлении армия РФ усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В течение суток захватчики обстреляли из минометов и артиллерии по меньше мере 14 населенных пунктов Харьковщины.
На Слобожанском направлении обстреляны Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка, на Купянском — Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении армия РФ усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".