Враг усиливает группировку перекрытия границы с Харьковщиной — Генштаб

На Слобожанском направлении армия РФ усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В течение суток захватчики обстреляли из минометов и артиллерии по меньше мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

На Слобожанском направлении обстреляны Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка, на Купянском — Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое.